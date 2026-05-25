Acciaio, India importatore netto di finiti ad aprile
Lo scorso mese gli acquisti di prodotti hanno superato di 200mila tonnellate le spedizioni all'estero
25 maggio 2026
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