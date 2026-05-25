Uk-India, accordo di libero scambio in stallo
L’ostacolo principale sarebbero le prossime misure di salvaguardia del Regno Unito in vigore dal 1° luglio
25 maggio 2026
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