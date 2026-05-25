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Acciaierie Bolzano, svolta della Provincia: concessione diretta a Valbruna

L’area resterà pubblica ma sarà affidata all’azienda della famiglia Amenduni

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