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Acciaio e futuro nello Speciale siderweb FORUM 2026

Disponibile nello shop la nuova pubblicazione gratuita

25 maggio 2026

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Oltre 430 partecipanti, 32 relatori, 19 aziende espositrici. E ancora 9 sponsor internazionali e 3 giorni di networking e approfondimenti. Sono i numeri della seconda edizione del siderweb FORUM, l'evento che l'11, 12 e 13 maggio scorsi si è tenuto al Milan Marriott Hotel, in contemporanea con l'EEC 2026 e l'EMECR 2026 di Aim. 

Ma sono altri i numeri che potete trovare nello Speciale siderweb FORUM 2026, disponibile da oggi nello shop di siderweb.com e scaricabile gratuitamente. Sono quelli che riguardano il futuro a medio termine dell'acciaio nazionale ed europeo, da qui al 2050; quelli della reportistica di sostenibilità e della decarbonizzazione dei processi industriali; quelli del mercato e delle nuove regolamentazioni. 

Nella nostra ultima pubblicazione speciale si parla dunque delle sfide della manifattura, di energia e innovazione, riportando le riflessioni e gli approfondimenti proposti durante la tre giorni di convegni, masterclass e strette di mano. E si riuniscono nelle stesse pagine le interviste ai relatori che hanno prestato la loro voce ai convegni e alle masterclass. 

Redazione siderweb

   
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