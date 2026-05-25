Agenda: webinar, corsi e convegni
Gli appuntamenti principali per la filiera dell’acciaio nelle prossime due settimane
25 maggio 2026 Translated by Deepl
Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.
Martedì 26 maggio
Appuntamento con il webinar di siderweb Focus Specialties – Acciai forgiati e lingotti sotto la lente, alle ore 11:00 su piattaforma ZOOM, che vedrà l’intervento di Federico Galperti (Rubiera) e Germano Pini (Forge Fedriga).
Si terrà nella sede di Lecco del Politecnico di Milano il corso in due giornate di “Microscopia Elettronica in Scansione (SEM)” di AIM.
Mercoledì 27 maggio
Fondazione Promozione Acciaio propone il webinar dal titolo “Architettura sospesa. Sopraelevazioni, innesti e nuovi volumi in acciaio”.
Avrà luogo a Larvik, in Norvegia, il Nordic Galvanizers Annual Meeting 2026
Acea pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa ad aprile.
L'Istat pubblica il Fatturato dell'industria e dei servizi a marzo.
Giovedì 28 maggio
Praga ospita il Global IACBAM Summit.
L'Istat pubblica i Prezzi alla produzione di industria e costruzioni aggiornati ad aprile.
Venerdì 29 maggio
Dalle 9:30 alle 11:30 si svolgerà il webinar “Ottimizzare le superfici inox: decapaggio, passivazione ed elettrolucidatura” organizzato dal Centro Inox.
L'Istat pubblica i conti economici trimestrali per il settore industriale aggiornati al Q1 2026.
Lunedì 1° giugno
Prende il via la BIR World Recycling Convention and Exhibition, in programma a Gothenburg (Svezia) fino a 3 giugno.
Martedì 2 giugno
Il Nordic Meeting organizzato da Eurometal si terrà al Crowne Plaza Helsinki – Hesperia.
Mercoledì 3 giugno
Si apre a Bologna l’ottava edizione di Future Steel Forum. La convention di due giorni organizzata da Steel Times International si terrà presso il FlyOn Hotel & Conference Center e vedrà tra gli speaker ORI Martin, Stegra, JFE Steel, voestalpine, Celsa Group e ABS, nonché plantmaker come Danieli, Primetals Technologies e SMS group.
Giovedì 4 giugno
siderweb e RICREA organizzano Steel packaging towards the future, l’evento che riunisce tutti gli operatori della filiera degli imballaggi in acciaio per esaminare e discutere le problematiche e i risultati del settore. L’appuntamento è presso l’Hotel Royal Continental di Napoli, dalle 10:00 alle 13:00.
Per le tue segnalazioni, scrivi a redazione@siderweb.com.
Sarah Falsone
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A cura di Redazione Siderweb
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