Agenda: webinar, corsi e convegni

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Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Martedì 26 maggio

Appuntamento con il webinar di siderweb Focus Specialties – Acciai forgiati e lingotti sotto la lente, alle ore 11:00 su piattaforma ZOOM, che vedrà l’intervento di Federico Galperti (Rubiera) e Germano Pini (Forge Fedriga).

Si terrà nella sede di Lecco del Politecnico di Milano il corso in due giornate di “Microscopia Elettronica in Scansione (SEM)” di AIM.

Mercoledì 27 maggio

Fondazione Promozione Acciaio propone il webinar dal titolo “Architettura sospesa. Sopraelevazioni, innesti e nuovi volumi in acciaio”.

Avrà luogo a Larvik, in Norvegia, il Nordic Galvanizers Annual Meeting 2026

Acea pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa ad aprile.

L'Istat pubblica il Fatturato dell'industria e dei servizi a marzo.

Giovedì 28 maggio

Praga ospita il Global IACBAM Summit.

L'Istat pubblica i Prezzi alla produzione di industria e costruzioni aggiornati ad aprile.

Venerdì 29 maggio

Dalle 9:30 alle 11:30 si svolgerà il webinar “Ottimizzare le superfici inox: decapaggio, passivazione ed elettrolucidatura” organizzato dal Centro Inox.

L'Istat pubblica i conti economici trimestrali per il settore industriale aggiornati al Q1 2026.

Lunedì 1° giugno

Prende il via la BIR World Recycling Convention and Exhibition, in programma a Gothenburg (Svezia) fino a 3 giugno.

Martedì 2 giugno

Il Nordic Meeting organizzato da Eurometal si terrà al Crowne Plaza Helsinki – Hesperia.

Mercoledì 3 giugno

Si apre a Bologna l’ottava edizione di Future Steel Forum. La convention di due giorni organizzata da Steel Times International si terrà presso il FlyOn Hotel & Conference Center e vedrà tra gli speaker ORI Martin, Stegra, JFE Steel, voestalpine, Celsa Group e ABS, nonché plantmaker come Danieli, Primetals Technologies e SMS group.

Giovedì 4 giugno

siderweb e RICREA organizzano Steel packaging towards the future, l’evento che riunisce tutti gli operatori della filiera degli imballaggi in acciaio per esaminare e discutere le problematiche e i risultati del settore. L’appuntamento è presso l’Hotel Royal Continental di Napoli, dalle 10:00 alle 13:00.

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