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Cbam e nuove quote import ridisegnano l'approvvigionamento europeo

Le interviste a Tommaso Sandrini (Assofermet Acciai) e Laila Matta (Assofermet Rottami) durante il siderweb FORUM

22 maggio 2026

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MILANO – Il 2026 è un anno di forte transizione per il mercato siderurgico europeo, tra l’entrata in vigore del Cbam e delle nuove misure commerciali Ue sull'acciaio e uno scenario geopolitico ancora instabile. A sottolinearlo è stato Tommaso Sandrini, coordinatore della Sezione Centri servizi Prodotti piani di Assofermet Acciai, intervistato a margine del siderweb FORUM 2026.
Secondo Sandrini, la conoscenza ancora parziale delle nuove regole europee – a partire dalle quote della “nuova Salvaguardia” – sta rallentando il processo di adattamento degli operatori e modificando gli equilibri dell’approvvigionamento nel mercato europeo. A questo si aggiungono l’aumento dei costi energetici e un clima di incertezza che sta frenando investimenti e acquisti. Per distribuzione e centri servizio il contesto resta particolarmente complesso, sia per la riduzione delle importazioni e la maggiore dipendenza dai fornitori europei, sia per la crescente presenza nel mercato Ue di prodotti contenenti acciaio provenienti dall’estero, con effetti negativi sulle marginalità della filiera.

Quanto al rottame, «la siderurgia europea ha bisogno di qualità», ma per arrivare in tempi brevi a una materia prima «riciclata e certificata» ci sarebbe bisogno di supporto politico ed economico, che oggi sarebbe riservato «solo alla produzione». Lo ha detto Laila Matta, presidente di Assofermet Rottami, aggiungendo che pubblico e privato, acciaierie e aziende di lavorazione, riciclo e commercio del rottame dovrebbero lavorare insieme. 
R. S.   
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