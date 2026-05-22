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India, il Ministero dell’Acciaio chiede di rimuovere i dazi sul coke

La richiesta fa leva sul conseguente aumento dei costi di una materia necessaria per la produzione

22 maggio 2026

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