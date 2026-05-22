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Via libera Ue al piano tedesco sull’idrogeno verde da 1,3 miliardi

La Commissione approva il regime di aiuti di Stato per sostenere produzione e infrastrutture dell’idrogeno rinnovabile

22 maggio 2026

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