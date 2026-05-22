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siderweb TG: protezione, produzione e imballaggi

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

22 maggio 2026

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Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano le nuove regole Ue che cambieranno il mercato europeo, produzione e imballaggi in acciaio.

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