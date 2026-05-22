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Acciaio, ad aprile rallenta ancora la produzione mondiale

Negativo anche l'andamento dell'output dei primi quattro mesi dell'anno

22 maggio 2026

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