SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Tata Steel Uk ha ottenuto un’esenzione dai dazi Us...

Tata Steel Uk ha ottenuto un’esenzione dai dazi Usa

All’azienda sarà applicata l’aliquota prevista per il Regno Unito, anche se l’acciaio è prodotto altrove

21 maggio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Tata Steel migliora utili e margini nel FY2026 - Nonostante le tensioni globali il gruppo continua a investire nella crescita industriale in India

18 maggio 2026

Tata Steel migliora utili e margini nel FY2026

Nonostante le tensioni globali il gruppo continua a investire nella crescita industriale in India

di Sarah Falsone
Canada, maxi piano da 1,5 miliardi contro i dazi Usa - Prestiti agevolati e nuovi fondi per sostenere le imprese manifatturiere colpite e difendere occupazione ed export

5 maggio 2026

Canada, maxi piano da 1,5 miliardi contro i dazi Usa

Prestiti agevolati e nuovi fondi per sostenere le imprese manifatturiere colpite e difendere occupazione ed export

di Sarah Falsone
Messico, acciaio: obbligo di forniture nazionali nei progetti pubblici - Sheinbaum annuncia la misura dopo il fallimento dei negoziati sui dazi Usa

30 aprile 2026

Messico, acciaio: obbligo di forniture nazionali nei progetti pubblici

Sheinbaum annuncia la misura dopo il fallimento dei negoziati sui dazi Usa

di Sarah Falsone
Tata Steel: nuove sanzioni per emissioni - Multa da oltre 8,5 milioni di euro, possibili ricadute sulla licenza operativa

22 aprile 2026

Tata Steel: nuove sanzioni per emissioni

Multa da oltre 8,5 milioni di euro, possibili ricadute sulla licenza operativa

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – La siderurgia si proietta al 2050 STEEL FOCUS – La siderurgia si proietta al 2050 Header siderweb TG. Edizione speciale dedicata al siderweb FORUM siderweb TG. Edizione speciale dedicata al siderweb FORUM Header siderweb TG. Edizione dell'8 maggio 2026 siderweb TG. Edizione dell'8 maggio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Tata Steel migliora utili e margini nel FY2026 - Nonostante le tensioni globali il gruppo continua a investire nella crescita industriale in India

18 maggio 2026

Tata Steel migliora utili e margini nel FY2026

Nonostante le tensioni globali il gruppo continua a investire nella crescita industriale in India

di Sarah Falsone
Canada, maxi piano da 1,5 miliardi contro i dazi Usa - Prestiti agevolati e nuovi fondi per sostenere le imprese manifatturiere colpite e difendere occupazione ed export

5 maggio 2026

Canada, maxi piano da 1,5 miliardi contro i dazi Usa

Prestiti agevolati e nuovi fondi per sostenere le imprese manifatturiere colpite e difendere occupazione ed export

di Sarah Falsone
Messico, acciaio: obbligo di forniture nazionali nei progetti pubblici - Sheinbaum annuncia la misura dopo il fallimento dei negoziati sui dazi Usa

30 aprile 2026

Messico, acciaio: obbligo di forniture nazionali nei progetti pubblici

Sheinbaum annuncia la misura dopo il fallimento dei negoziati sui dazi Usa

di Sarah Falsone
Tata Steel: nuove sanzioni per emissioni - Multa da oltre 8,5 milioni di euro, possibili ricadute sulla licenza operativa

22 aprile 2026

Tata Steel: nuove sanzioni per emissioni

Multa da oltre 8,5 milioni di euro, possibili ricadute sulla licenza operativa

di Sarah Falsone
Tata Steel Uk ha ottenuto un’esenzione dai dazi Usa - All’azienda sarà applicata l’aliquota prevista per il Regno Unito, anche se l’acciaio è prodotto altrove

21 maggio 2026

Tata Steel Uk ha ottenuto un’esenzione dai dazi Usa

All’azienda sarà applicata l’aliquota prevista per il Regno Unito, anche se l’acciaio è prodotto altrove

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
11 maggio 2026

Acciaio sostenibile 2026

Analisi, esperienze e report della filiera siderurgica. Quarta edizione.

Altri Speciali

siderweb FORUM 2026 - Highlights

 I nostri video

21 maggio 2026

Dall'11 al 13 maggio 2026, al Milan Marriott Hotel, si è svolta la seconda edizione del siderweb FORUM, l'appuntamento ...

Riciclo imballaggi

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

A cura di Redazione Siderweb

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

Scuole, cittadini e istituzioni per promuovere l’economia circolare attraverso educazione, partecipazione e progetti