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Rottame: in Germania prosegue il recupero dei prezzi

A maggio rialzi diffusi. Il lamierino E2/E8 tocca i 319 €/t

21 maggio 2026

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