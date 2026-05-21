Fondazione Promozione Acciaio: nuovo presidente

Domenico Campanella, vicepresidente di Duferco Travi e Profilati, è il nuovo presidente di Fondazione Promozione Acciaio, ente culturale per lo sviluppo delle costruzioni e delle infrastrutture in acciaio, per il triennio 2026-2028.

L'elezione all'unanimità è avvenuta lo scorso 13 maggio, durante l'assemblea dei soci. Nominato anche il Consiglio di amministrazione. «I soci della fondazione - si legge in una nota - delineano la governance del prossimo triennio all’insegna della continuità e dell’apertura verso nuove sinergie di filiera».

Nel proprio mandato, il nuovo presidente «intende consolidare ulteriormente il ruolo di guida tecnologica della carpenteria metallica nel mercato italiano in una fase di profonda maturazione per l’intero comparto delle costruzioni, chiamato a rispondere alle sfide della decarbonizzazione, della qualità delle opere e della digitalizzazione dei processi informativi».

«I prossimi anni - ha dichiarato Campanella - saranno fondamentali per consolidare il ruolo strategico della carpenteria metallica e dei sistemi costruttivi industrializzati ed off-site, pilastri per un’economia realmente sostenibile, per il futuro dell'edilizia e per la sicurezza delle infrastrutture. L’acciaio non è solo una scelta strutturale, ma la risposta più pragmatica alle richieste del nostro Paese: la disponibilità di materiale nazionale e le sue straordinarie qualità lo rendono una delle principali risorse a disposizione del nostro Governo per avviare il rilancio organico dell’edilizia».

L’assemblea dei soci ha confermato quali membri del Consiglio di amministrazione Luca Benetti (Pichler projects); Stefano Borghi (Effebi); Stefano D’Aprile (CSB); Salvatore Firenze (ArcelorMittal); Pierluigi Pegorari (Arvedi Tubi Acciaio); Arrigo Vanoli (Vanoli Ferro); Giuseppe Zolezzi (Duferco Travi e Profilati). Sono stati inoltre nominati Enrico Frizzera (Manni Group); Lorenzo Nava (ArcelorMittal Distribution Solutions Italia); Lello Pernice (Associazione Italiana Zincatura); Giuliano Rossi (Tenaris Dalmine).