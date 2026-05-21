SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Fondazione Promozione Acciaio: nuovo presidente

Fondazione Promozione Acciaio: nuovo presidente

Domenico Campanella succede a Caterina Epis. Rinnovato anche il Cda

21 maggio 2026

lettura-notizia
scarica PDF

Domenico Campanella, vicepresidente di Duferco Travi e Profilati, è il nuovo presidente di Fondazione Promozione Acciaio, ente culturale per lo sviluppo delle costruzioni e delle infrastrutture in acciaio, per il triennio 2026-2028.

L'elezione all'unanimità è avvenuta lo scorso 13 maggio, durante l'assemblea dei soci. Nominato anche il Consiglio di amministrazione. «I soci della fondazione - si legge in una nota - delineano la governance del prossimo triennio all’insegna della continuità e dell’apertura verso nuove sinergie di filiera».

Nel proprio mandato, il nuovo presidente «intende consolidare ulteriormente il ruolo di guida tecnologica della carpenteria metallica nel mercato italiano in una fase di profonda maturazione per l’intero comparto delle costruzioni, chiamato a rispondere alle sfide della decarbonizzazione, della qualità delle opere e della digitalizzazione dei processi informativi».

«I prossimi anni - ha dichiarato Campanella - saranno fondamentali per consolidare il ruolo strategico della carpenteria metallica e dei sistemi costruttivi industrializzati ed off-site, pilastri per un’economia realmente sostenibile, per il futuro dell'edilizia e per la sicurezza delle infrastrutture. L’acciaio non è solo una scelta strutturale, ma la risposta più pragmatica alle richieste del nostro Paese: la disponibilità di materiale nazionale e le sue straordinarie qualità lo rendono una delle principali risorse a disposizione del nostro Governo per avviare il rilancio organico dell’edilizia».

L’assemblea dei soci ha confermato quali membri del Consiglio di amministrazione Luca Benetti (Pichler projects); Stefano Borghi (Effebi); Stefano D’Aprile (CSB); Salvatore Firenze (ArcelorMittal); Pierluigi Pegorari (Arvedi Tubi Acciaio); Arrigo Vanoli (Vanoli Ferro); Giuseppe Zolezzi (Duferco Travi e Profilati). Sono stati inoltre nominati Enrico Frizzera (Manni Group); Lorenzo Nava (ArcelorMittal Distribution Solutions Italia); Lello Pernice (Associazione Italiana Zincatura); Giuliano Rossi (Tenaris Dalmine).
R. S.   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


Francia: carpenteria metallica diffusa oltre i poli industriali - Syndicat de la Construction Métallique de France: un terzo degli addetti lavora fuori dalle principali aree

26 marzo 2026

Francia: carpenteria metallica diffusa oltre i poli industriali

Syndicat de la Construction Métallique de France: un terzo degli addetti lavora fuori dalle principali aree

di Stefano Gennari
Gruppo Duferco: 2025 chiuso con ricavi a 26,9 miliardi di dollari - Risultati trainati dalle aree trading e distribuzione d’energia. Divisione acciaio in rosso di 23,4 milioni di dollari

2 marzo 2026

Gruppo Duferco: 2025 chiuso con ricavi a 26,9 miliardi di dollari

Risultati trainati dalle aree trading e distribuzione d’energia. Divisione acciaio in rosso di 23,4 milioni di dollari

di Federico Fusca
F.P.S. Officine Meccaniche, parola d'ordine «diversificare» - Il fondatore Stefano Gnocchi ripercorre i 40 anni di storia dell'azienda e dell'evoluzione della carpenteria metallica

23 ottobre 2024

F.P.S. Officine Meccaniche, parola d'ordine «diversificare»

Il fondatore Stefano Gnocchi ripercorre i 40 anni di storia dell'azienda e dell'evoluzione della carpenteria metallica

di Davide Lorenzini
FPA lancia "I'm steel here" - È la prima campagna nazionale pluriennale per promuovere l'uso dell'acciaio nelle costruzioni

27 settembre 2023

FPA lancia "I'm steel here"

È la prima campagna nazionale pluriennale per promuovere l'uso dell'acciaio nelle costruzioni

di Davide Lorenzini
Fondazione Promozione Acciaio presenta "Steel Sections" - Un'app gratuita raccoglie un sagomario completo di oltre 7mila profili in acciaio

14 aprile 2023

Fondazione Promozione Acciaio presenta "Steel Sections"

Un'app gratuita raccoglie un sagomario completo di oltre 7mila profili in acciaio

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – La siderurgia si proietta al 2050 STEEL FOCUS – La siderurgia si proietta al 2050 Header siderweb TG. Edizione speciale dedicata al siderweb FORUM siderweb TG. Edizione speciale dedicata al siderweb FORUM Header siderweb TG. Edizione dell'8 maggio 2026 siderweb TG. Edizione dell'8 maggio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Francia: carpenteria metallica diffusa oltre i poli industriali - Syndicat de la Construction Métallique de France: un terzo degli addetti lavora fuori dalle principali aree

26 marzo 2026

Francia: carpenteria metallica diffusa oltre i poli industriali

Syndicat de la Construction Métallique de France: un terzo degli addetti lavora fuori dalle principali aree

di Stefano Gennari
Gruppo Duferco: 2025 chiuso con ricavi a 26,9 miliardi di dollari - Risultati trainati dalle aree trading e distribuzione d’energia. Divisione acciaio in rosso di 23,4 milioni di dollari

2 marzo 2026

Gruppo Duferco: 2025 chiuso con ricavi a 26,9 miliardi di dollari

Risultati trainati dalle aree trading e distribuzione d’energia. Divisione acciaio in rosso di 23,4 milioni di dollari

di Federico Fusca
F.P.S. Officine Meccaniche, parola d'ordine «diversificare» - Il fondatore Stefano Gnocchi ripercorre i 40 anni di storia dell'azienda e dell'evoluzione della carpenteria metallica

23 ottobre 2024

F.P.S. Officine Meccaniche, parola d'ordine «diversificare»

Il fondatore Stefano Gnocchi ripercorre i 40 anni di storia dell'azienda e dell'evoluzione della carpenteria metallica

di Davide Lorenzini
FPA lancia "I'm steel here" - È la prima campagna nazionale pluriennale per promuovere l'uso dell'acciaio nelle costruzioni

27 settembre 2023

FPA lancia "I'm steel here"

È la prima campagna nazionale pluriennale per promuovere l'uso dell'acciaio nelle costruzioni

di Davide Lorenzini
Fondazione Promozione Acciaio presenta "Steel Sections" - Un'app gratuita raccoglie un sagomario completo di oltre 7mila profili in acciaio

14 aprile 2023

Fondazione Promozione Acciaio presenta "Steel Sections"

Un'app gratuita raccoglie un sagomario completo di oltre 7mila profili in acciaio

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
11 maggio 2026

Acciaio sostenibile 2026

Analisi, esperienze e report della filiera siderurgica. Quarta edizione.

Altri Speciali

siderweb FORUM 2026 - Highlights

 I nostri video

21 maggio 2026

Dall'11 al 13 maggio 2026, al Milan Marriott Hotel, si è svolta la seconda edizione del siderweb FORUM, l'appuntamento ...

Riciclo imballaggi

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

A cura di Redazione Siderweb

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

Scuole, cittadini e istituzioni per promuovere l’economia circolare attraverso educazione, partecipazione e progetti