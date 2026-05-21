Acciaio per l’automotive: il mercato registrerà una forte crescita
Il comparto vedrà il proprio valore globale crescere fino a 78 miliardi entro il 2032 grazie all’elettrificazione
21 maggio 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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