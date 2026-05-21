SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Primetals ammoderna una colata continua blumi in C...

Primetals ammoderna una colata continua blumi in Cina

L’intervento aumenterà qualità e flessibilità produttiva dell’impianto. Avviamento previsto entro la fine del 2026

21 maggio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




VinMetal sceglie Primetals per il nuovo hub siderurgico in Vietnam - Avvio della prima fase previsto nel 2027 con una capacità iniziale di circa 5 milioni di tonnellate annue

18 maggio 2026

VinMetal sceglie Primetals per il nuovo hub siderurgico in Vietnam

Avvio della prima fase previsto nel 2027 con una capacità iniziale di circa 5 milioni di tonnellate annue

di Sarah Falsone
Primetals aggiorna il laminatoio di Xiangtan Iron and Steel - Nuovi sistemi di automazione e controllo dello spessore per migliorare la qualità delle lamiere da treno

13 maggio 2026

Primetals aggiorna il laminatoio di Xiangtan Iron and Steel

Nuovi sistemi di automazione e controllo dello spessore per migliorare la qualità delle lamiere da treno

di Sarah Falsone
Primetals Technologies lancia l’EAF Ultimate Move - Maggiore flessibilità, riduzione dei costi e produttività migliorata per sostenere la transizione verde

5 maggio 2026

Primetals Technologies lancia l’EAF Ultimate Move

Maggiore flessibilità, riduzione dei costi e produttività migliorata per sostenere la transizione verde

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt rinnova il convertitore LD 2 con Primetals - Nuovo sistema di sospensione per il Bof da 255 tonnellate, messa in servizio completata in 50 giorni

28 aprile 2026

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt rinnova il convertitore LD 2 con Primetals

Nuovo sistema di sospensione per il Bof da 255 tonnellate, messa in servizio completata in 50 giorni

di Stefano Gennari
Partnership tra Polytec e Primetals: nasce TrimRob - Il robot promette di aumentare sicurezza e precisione di taglio e campionatura del filo

14 aprile 2026

Partnership tra Polytec e Primetals: nasce TrimRob

Il robot promette di aumentare sicurezza e precisione di taglio e campionatura del filo

di Elisa Bonomelli
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – La siderurgia si proietta al 2050 STEEL FOCUS – La siderurgia si proietta al 2050 Header siderweb TG. Edizione speciale dedicata al siderweb FORUM siderweb TG. Edizione speciale dedicata al siderweb FORUM Header siderweb TG. Edizione dell'8 maggio 2026 siderweb TG. Edizione dell'8 maggio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

VinMetal sceglie Primetals per il nuovo hub siderurgico in Vietnam - Avvio della prima fase previsto nel 2027 con una capacità iniziale di circa 5 milioni di tonnellate annue

18 maggio 2026

VinMetal sceglie Primetals per il nuovo hub siderurgico in Vietnam

Avvio della prima fase previsto nel 2027 con una capacità iniziale di circa 5 milioni di tonnellate annue

di Sarah Falsone
Primetals aggiorna il laminatoio di Xiangtan Iron and Steel - Nuovi sistemi di automazione e controllo dello spessore per migliorare la qualità delle lamiere da treno

13 maggio 2026

Primetals aggiorna il laminatoio di Xiangtan Iron and Steel

Nuovi sistemi di automazione e controllo dello spessore per migliorare la qualità delle lamiere da treno

di Sarah Falsone
Primetals Technologies lancia l’EAF Ultimate Move - Maggiore flessibilità, riduzione dei costi e produttività migliorata per sostenere la transizione verde

5 maggio 2026

Primetals Technologies lancia l’EAF Ultimate Move

Maggiore flessibilità, riduzione dei costi e produttività migliorata per sostenere la transizione verde

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt rinnova il convertitore LD 2 con Primetals - Nuovo sistema di sospensione per il Bof da 255 tonnellate, messa in servizio completata in 50 giorni

28 aprile 2026

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt rinnova il convertitore LD 2 con Primetals

Nuovo sistema di sospensione per il Bof da 255 tonnellate, messa in servizio completata in 50 giorni

di Stefano Gennari
Partnership tra Polytec e Primetals: nasce TrimRob - Il robot promette di aumentare sicurezza e precisione di taglio e campionatura del filo

14 aprile 2026

Partnership tra Polytec e Primetals: nasce TrimRob

Il robot promette di aumentare sicurezza e precisione di taglio e campionatura del filo

di Elisa Bonomelli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
11 maggio 2026

Acciaio sostenibile 2026

Analisi, esperienze e report della filiera siderurgica. Quarta edizione.

Altri Speciali

siderweb FORUM 2026 - Highlights

 I nostri video

21 maggio 2026

Dall'11 al 13 maggio 2026, al Milan Marriott Hotel, si è svolta la seconda edizione del siderweb FORUM, l'appuntamento ...

Riciclo imballaggi

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

A cura di Redazione Siderweb

RICREA punta sul gioco di squadra in Liguria

Scuole, cittadini e istituzioni per promuovere l’economia circolare attraverso educazione, partecipazione e progetti