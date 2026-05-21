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Feralpi Stahl avanza verso l'obiettivo di 1,3 milioni di tonnellate

Il nuovo laminatoio spooler produrrà ulteriori 400-450mila t di tondo in coils dal 2027 con attività su tre turni

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