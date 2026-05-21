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Vallourec: nuovi contratti offshore per Hammerhead e Longtail

Le commesse comprendono oltre 145 chilometri di tubi per condotte e l’impiego della tecnologia Proxxima GDLX

21 maggio 2026

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