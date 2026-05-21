ABS: «Innovazione e sostenibilità decisive per la siderurgia del 2050»

MILANO - Quali saranno le leve che guideranno la siderurgia verso il 2050? Secondo Camilla Benedetti, vicepresidente del gruppo Danieli e presidente di ABS (Acciaierie Bertoli Safau), il futuro del settore passerà dalla capacità di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ed efficienza produttiva.

A margine del siderweb FORUM, Benedetti ha spiegato come ABS stia costruendo la propria strategia su quattro direttrici chiave: steel, sustainability, scientific know-how e servitization. Tra gli obiettivi concreti: produrre acciai speciali lunghi più competitivi sul mercato, ridurre sprechi e consumi e rafforzare il riciclo lungo tutta la filiera produttiva.