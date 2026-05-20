Imballaggi in acciaio: il 4 giugno il convegno a Napoli
Torna per il secondo anno "Steel packaging towards the future" con RICREA
20 maggio 2026
La banda stagnata è insostituibile per le sue qualità e le sue possibilità pressoché infinite di riciclo. Ma la concorrenza dai Paesi extra Ue, come Cina e India, crea alcune incognite per le aziende del comparto: la quota di mercato dell'import extra-Ue è salita da una media del 40% nel periodo 2014-21 fino al 60% del 2023. Sono alcune delle conclusioni cui eravamo giunti lo scorso anno a Napoli, al convegno dal titolo "Steel packaging towards the future", organizzato da siderweb con RICREA. Che quest'anno fa il bis.
L'appuntamento con l'evento co-organizzato con il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio è giovedì 4 giugno dalle ore 10:00 a Napoli, all'Hotel Royal Continental. Il focus sarà la Packaging and Packaging Waste Regulation che entrerà in vigore a partire dal prossimo mese di agosto, nonché il suo impatto sul sistema italiano della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio.
Una giornata di incontro con tutti gli operatori della filiera degli imballaggi in acciaio per esaminare i problemi e i risultati del settore. Grazie alla partecipazione delle associazioni di categoria del settore, analizzeremo le conseguenze pratiche che il nuovo regolamento europeo comporterà per tutti gli attori dell’economia circolare del packaging d’acciaio.
La partecipazione è gratuita. Clicca qui per scoprire i relatori e il programma completo.
Redazione siderweb
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A cura di Redazione Siderweb
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