BIR: mercati più instabili nel primo trimestre
Nel rottame gli Usa rafforzano il proprio ruolo di fornitori per la Turchia. Mercato europeo privo di direzione chiara
20 maggio 2026
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18 maggio 2026
Coils a caldo sotto pressione in Europa
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13 maggio 2026
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