Statkraft: «L’idrogeno green ha un enorme potenziale»
Ricci Armani: «Bene rispondere agli shock energetici, ma serve anche una pianificazione almeno decennale»
19 maggio 2026
MILANO - Ppa, fotovoltaico, eolico, idrogeno green, accumulo e stoccaggio. Temi chiave per il futuro di un comparto energivoro come quello siderurgico e soluzioni al centro dei progetti di Statkraft, il più grande produttore di rinnovabili in Europa e tra i principali player mondiali nel campo dell’energia idroelettrica, eolica e solare.
Intervistato a margine del siderweb FORUM, il Country Manager Italy di Statkraft, Bernando Ricci Armani, ha fatto il punto sui principali sviluppi tecnologici e sui sistemi in grado di aumentare la produzione di energie rinnovabili in Italia e supportare gli sforzi per la decarbonizzazione dell’acciaio. Partendo dall’assunto che l’aumento del costo dell’energia rappresenta una delle minacce principali per l’industria siderurgia, Ricci Armani ha inoltre sottolineato quanto sia cruciale avere una visione del futuro e una pianificazione almeno decennale.
Federico Fusca
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A cura di Redazione Siderweb
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