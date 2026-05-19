ArcelorMittal riduce la quota in Vallourec
Ceduto il 10% del capitale per 667 milioni di dollari
19 maggio 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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