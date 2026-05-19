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Huta Częstochowa: definito l’assetto proprietario

Węglokoks acquisisce il 50,1% dello stabilimento e l’AMW il 49,9%. L’impianto punta ora anche al mercato nucleare

19 maggio 2026

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