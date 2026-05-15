Focus specialties: acciai forgiati e lingotti sotto la lente

Il 2026 per i settori degli acciai forgiati e dei lingotti è iniziato all’insegna dell’incertezza. Nei primi quattro mesi dell’anno, in particolare dopo l’esplosione delle nuove tensioni in Medio Oriente, le acciaierie e i forgiatori italiani hanno dovuto affrontare sfide quali i rincari dei costi logistici ed energetici, il rallentamento o il rinvio di diversi progetti a valle, l’aumento dei prezzi degli elementi di lega dovuto agli effetti delle salvaguardie europee e delle restrizioni all’export disposte dai principali Paesi produttori di ferroleghe. Come ha reagito il mercato di fronte a queste incognite? Quali strategie hanno attuato le aziende per affrontare le sfide? Quali sono le prospettive in vista dei prossimi trimestri e quale l’orizzonte per una ripresa della domanda?

Saranno questi i temi al centro del prossimo webinar Focus specialties, che si svolgerà martedì 26 maggio alle ore 11:00 su piattaforma Zoom. L’evento si dividerà in tre parti: il sondaggio tra il pubblico sulle attese per il primo trimestre, la presentazione di Stefano Ferrari (siderweb) dedicata ai numeri che stanno contraddistinguendo l’economia e la siderurgia e le interviste di Federico Fusca (siderweb) a Federico Galperti (Rubiera) e Germano Pini (Forge Fedriga) su temi strategici e congiunturali.

Programma interventi

Prima parte:

Stefano Ferrari (RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB)

Congiuntura e prospettive macroeconomiche e per la siderurgia

Seconda parte:

Federico Fusca (EDITOR & PRESS OFFICER SIDERWEB) intervista: