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JSW Steel chiude un FY26 record

Utili in crescita del 630% e ricavi oltre 22 miliardi di dollari per il colosso siderurgico indiano

15 maggio 2026

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