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Stegra sblocca 1,5 miliardi per Boden

L’accordo con banche e investitori consente alla società svedese di proseguire la costruzione dell’impianto green

13 maggio 2026

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