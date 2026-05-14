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Salzgitter AG torna all’utile nel primo trimestre 2026

Risultati sostenuti dal contributo di Aurubis AG e dai risparmi del piano P28. Confermata la guidance annuale

14 maggio 2026

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