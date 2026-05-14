Liberty Galați, tribunale ceco congela parte degli asset produttivi
La misura cautelare riguarda la disputa con Liberty Ostrava per un credito di oltre 40 milioni di euro
14 maggio 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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