SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Marcegaglia aggiorna il listino Tubi Inox

Marcegaglia aggiorna il listino Tubi Inox

Dal 18 maggio, revisione dei prezzi legata all’aumento dei costi di materie prime, energia e logistica

13 maggio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione dell'8 maggio 2026 siderweb TG. Edizione dell'8 maggio 2026 Header siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Marcegaglia aggiorna il listino Tubi Inox - Dal 18 maggio, revisione dei prezzi legata all’aumento dei costi di materie prime, energia e logistica

13 maggio 2026

Marcegaglia aggiorna il listino Tubi Inox

Dal 18 maggio, revisione dei prezzi legata all’aumento dei costi di materie prime, energia e logistica

di Stefano Gennari
Marcegaglia adegua il listino tubi saldati in acciaio al carbonio - La ratio: tenere conto della modificata supply chain e di prezzi delle materie prime attesi sopra la media 2025

5 dicembre 2025

Marcegaglia adegua il listino tubi saldati in acciaio al carbonio

La ratio: tenere conto della modificata supply chain e di prezzi delle materie prime attesi sopra la media 2025

di Stefano Gennari
Marcegaglia, arrivata a Ravenna la gru n. 2000 di Liebherr - È il secondo modello più grande del costruttore tedesco. Alla cerimonia di consegna, i vertici delle due aziende

9 luglio 2025

Marcegaglia, arrivata a Ravenna la gru n. 2000 di Liebherr

È il secondo modello più grande del costruttore tedesco. Alla cerimonia di consegna, i vertici delle due aziende

di Stefano Gennari
Marcegaglia modifica i listini dei tubi saldati - Paladini: «Intervento necessario per l’incremento dei costi»

5 settembre 2025

Marcegaglia modifica i listini dei tubi saldati

Paladini: «Intervento necessario per l’incremento dei costi»

di Stefano Ferrari
Marcegaglia Steel premiata ai CDP Awards Europe - L'azienda ha ottenuto il rating A per la water security

30 marzo 2026

Marcegaglia Steel premiata ai CDP Awards Europe

L'azienda ha ottenuto il rating A per la water security

di Anna Vernile
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
11 maggio 2026

Acciaio sostenibile 2026

Analisi, esperienze e report della filiera siderurgica. Quarta edizione.

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione dell'8 maggio 2026

 I nostri video

8 maggio 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio