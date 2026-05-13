Primetals aggiorna il laminatoio di Xiangtan Iron and Steel
Nuovi sistemi di automazione e controllo dello spessore per migliorare la qualità delle lamiere da treno
13 maggio 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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