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Primetals aggiorna il laminatoio di Xiangtan Iron and Steel

Nuovi sistemi di automazione e controllo dello spessore per migliorare la qualità delle lamiere da treno

13 maggio 2026

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