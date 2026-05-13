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BIR: «Acciaio verde e riciclo sono indivisibili»

Il rapporto 2025 fotografa le sfide e il ruolo strategico del riciclo nella transizione industriale globale

13 maggio 2026

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