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ArcelorMittal riavvia l’altoforno B di Gijón dopo sei mesi di fermo

L’impianto tornerà gradualmente a pieno regime. Attesi effetti positivi sull'industria asturiana

11 maggio 2026

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