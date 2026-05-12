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Usa: export di acciaio in crescita a marzo

Messico e Canada restano i principali mercati di sbocco. In aumento anche le spedizioni totali delle acciaierie

12 maggio 2026

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