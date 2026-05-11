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Acerinox migliora i conti nel primo trimestre

Ebitda adjusted in aumento del 18% sul trimestre precedente. Il Q2 sarà trainato da Europa, Usa e calo dell’import

11 maggio 2026

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