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Assofermet Rottami: il ferroso risale

Per il prosieguo di maggio restano le incognite legate a programmi produttivi ridotti e costi energetici

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