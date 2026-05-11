Al siderweb FORUM anche Acciaio al Femminile

MILANO - Il progetto Acciaio al Femminile di siderweb ha compiuto un nuovo passo nel proprio percorso di crescita. Si è infatti tenuta questa mattina, nell’ambito del siderweb FORUM a Milano, la terza lezione dell’Executive Programme “Acciaio al Femminile . Leadership e Innovazione per la Siderurgia del Futuro”, un percorso rivolto a professioniste, manager, quadri e talenti emergenti della filiera siderurgica realizzato da Luiss Business School in collaborazione con siderweb.

Il programma è iniziato a marzo 2026 e prevede sei incontri in presenza fino a novembre, per un totale di 24 ore di formazione manageriale dedicate allo sviluppo della leadership e alla gestione del cambiamento. La classe dell’edizione 2026 è composta da 21 professioniste provenienti da tutti gli anelli della filiera siderurgica: produzione, trasformazione, distribuzione, servizi e attività collegate al mondo dell’acciaio. Una composizione eterogenea che testimonia la crescente attenzione del settore verso percorsi di alta formazione e valorizzazione della leadership femminile.

A sottolineare il valore strategico dell’iniziativa sono anche le aziende sponsor, che vedono nella formazione e nella valorizzazione della leadership femminile una leva concreta per accompagnare l’evoluzione del settore siderurgico.

«Abbiamo scelto di sostenere questo percorso perché crediamo nel valore delle donne e nella forza che la diversità porta nelle organizzazioni. Promuovere competenze e nuove prospettive è fondamentale per affrontare le sfide dell’industria siderurgica con visione e responsabilità, in un contesto geopolitico sempre più complesso», commenta Annagrazia D’Aprile, Organisation Specialist di Commerciale Siderurgica Bresciana, sponsor dell’iniziativa.

«Il settore siderurgico sta vivendo una profonda trasformazione e richiede nuove competenze manageriali e una leadership sempre più inclusiva. Con il supporto ad Acciaio al Femminile, Danieli intende contribuire alla formazione di professioniste capaci di guidare il cambiamento e l’innovazione nel nostro settore», aggiunge Paola Perabò, Direzione Risorse Umane & Academy ed Executive Vice President di Danieli & C. Officine Meccaniche, tra gli sponsor del progetto.

Nato nel 2022 su iniziativa di Francesca Morandi (Responsabile Relazioni Esterne di siderweb) per accendere i riflettori sul ruolo delle donne nella siderurgia e raccontarne esperienze, sfide e prospettive, Acciaio al Femminile si è prima trasformato in un libro a sua firma dal titolo “Soffitti di cristallo, radici d’acciaio” per poi evolversi ulteriormente con l’Executive Programme realizzato da Luiss Business School in collaborazione con siderweb. Un’iniziativa che punta a rafforzare competenze manageriali, leadership e capacità di innovazione all’interno di un settore chiamato ad affrontare profonde trasformazioni tecnologiche, competitive e sostenibili.

I numeri raccontano quanto il tema sia centrale. Nell’industria, costruzioni escluse, le donne rappresentano il 27% degli occupati; nella siderurgia la quota scende al 5%, mentre nella prima trasformazione dell’acciaio si attesta intorno al 13%. Un divario che riflette anche la minore presenza femminile nei percorsi STEM: solo il 16,6% delle laureate sceglie discipline scientifiche e tecnologiche, contro il 34,5% degli uomini.