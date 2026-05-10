SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ex Ilva, cassa integrazione comunicata via WhatsAp...

Ex Ilva, cassa integrazione comunicata via WhatsApp a 60 lavoratori

La denuncia dell'Usb: «Servivano interventi efficaci sulla sicurezza, non il ricorso alla cassa come strumento punitivo»

10 maggio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione dell'8 maggio 2026 siderweb TG. Edizione dell'8 maggio 2026 Header siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ex Ilva, cassa integrazione comunicata via WhatsApp a 60 lavoratori - La denuncia dell'Usb: «Servivano interventi efficaci sulla sicurezza, non il ricorso alla cassa come strumento punitivo»

10 maggio 2026

Ex Ilva, cassa integrazione comunicata via WhatsApp a 60 lavoratori

La denuncia dell'Usb: «Servivano interventi efficaci sulla sicurezza, non il ricorso alla cassa come strumento punitivo»

di Gianmario Leone
Ex Ilva, ieri il vertice sulla sicurezza - Presenti il management aziendale, le organizzazioni sindacali, una delegazione del ministero del Lavoro e Inail

13 marzo 2026

Ex Ilva, ieri il vertice sulla sicurezza

Presenti il management aziendale, le organizzazioni sindacali, una delegazione del ministero del Lavoro e Inail

di Gianmario Leone
Ex Ilva, sindacati dopo il "near miss": «Gravi criticità sulla sicurezza» - Intanto Palombella (Uilm) attacca il Governo sui «presunti piani alternativi» e chiede il tavolo a Palazzo Chigi

5 maggio 2026

Ex Ilva, sindacati dopo il "near miss": «Gravi criticità sulla sicurezza»

Intanto Palombella (Uilm) attacca il Governo sui «presunti piani alternativi» e chiede il tavolo a Palazzo Chigi

di Gianmario Leone
Ex Ilva, è rottura tra Governo e sindacati - Scontro su Cig e chiusure a Novi Ligure e Genova. Urso: «Continua il dialogo con i potenziali investitori»

19 novembre 2025

Ex Ilva, è rottura tra Governo e sindacati

Scontro su Cig e chiusure a Novi Ligure e Genova. Urso: «Continua il dialogo con i potenziali investitori»

di Gianmario Leone
Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta - Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

1 gennaio 2026

Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta

Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
11 maggio 2026

Acciaio sostenibile 2026

Analisi, esperienze e report della filiera siderurgica. Quarta edizione.

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione dell'8 maggio 2026

 I nostri video

8 maggio 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio