siderweb TG: FORUM, M&A, prezzi
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
8 maggio 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano il siderweb FORUM, le diverse acquisizioni registrare in settimana lungo la filiera dell'acciaio nazionale ed europea, i prezzi sul mercato nazionale.
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Elisa Bonomelli
MERCATI
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8 maggio 2026
Rottame, maggio si apre con aumenti
Il mercato italiano torna a salire dopo un lungo periodo di stabilità. Incertezza sulla prosecuzione del trend
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6 maggio 2026
Tondo: prezzo-obiettivo in rialzo di almeno 20 €/t
La domanda interna resta prudente, export ancora di supporto
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5 maggio 2026
Lingotti inox: mercato depresso
Pesano l’incertezza geopolitica e il rallentamento dei progetti energetici. Prezzi in salita per la pressione dei costi
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4 maggio 2026
Coils: battuta d'arresto al rialzo dei prezzi
La debolezza della domanda frena il mercato, che tuttavia non si aspetta cedimenti delle quotazioni
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4 maggio 2026
Lingotti: il mercato continua la fase attendista
L’incertezza ha quasi bloccato la domanda: bene solo il powergen, ma non basta
SPECIALI
Struttura e outlook del mercato italiano ed europeo
siderweb TG. Edizione dell'8 maggio 2026
8 maggio 2026
Nuova edizione del siderweb TG.
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A cura di Redazione Siderweb
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