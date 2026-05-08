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siderweb TG: FORUM, M&A, prezzi

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

8 maggio 2026

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Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano il siderweb FORUM, le diverse acquisizioni registrare in settimana lungo la filiera dell'acciaio nazionale ed europea, i prezzi sul mercato nazionale. 

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