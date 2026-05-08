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Whirlpool chiude un primo trimestre in calo

Le previsioni sono però positive per l’intero 2026 grazie all’aumento dei prezzi e al programma di riduzione dei costi

8 maggio 2026

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