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ABB e SMS: FC Mold X per la colata continua di nuova generazione

La partnership punta a migliorare efficienza energetica, qualità superficiale e flessibilità produttiva

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