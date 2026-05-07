SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Stati Uniti: aumenti dei prezzi del tondo

Stati Uniti: aumenti dei prezzi del tondo

Acciaierie come Nucor e Gerdau alzano i listini

7 maggio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada Header STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026? STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Stati Uniti: aumenti dei prezzi del tondo - Acciaierie come Nucor e Gerdau alzano i listini

7 maggio 2026

Stati Uniti: aumenti dei prezzi del tondo

Acciaierie come Nucor e Gerdau alzano i listini

di Stefano Gennari
Usa, Nucor alza i prezzi degli HRC per la terza settimana - Aumenti anche nel comparto del tondo, da parte di Nucor, Gerdau e CMC

11 novembre 2025

Usa, Nucor alza i prezzi degli HRC per la terza settimana

Aumenti anche nel comparto del tondo, da parte di Nucor, Gerdau e CMC

di Stefano Gennari
Nucor: torna a salire il prezzo settimanale degli HRC - Aumento di 20 dollari la tonnellata per i coils a caldo. In rialzo di 60 dollari anche il tondo

10 giugno 2025

Nucor: torna a salire il prezzo settimanale degli HRC

Aumento di 20 dollari la tonnellata per i coils a caldo. In rialzo di 60 dollari anche il tondo

di Sarah Falsone
Usa: coils a caldo oltre quota 1.000 $/st - È il massimo da due anni. Rottame stabile ma sotto pressione

5 marzo 2026

Usa: coils a caldo oltre quota 1.000 $/st

È il massimo da due anni. Rottame stabile ma sotto pressione

di Stefano Gennari
worldsteel annuncia i “campioni della sostenibilità” - Giunto alla sua nona edizione, il programma premia i percorsi di sostenibilità nella siderurgia mondiale

15 aprile 2026

worldsteel annuncia i “campioni della sostenibilità”

Giunto alla sua nona edizione, il programma premia i percorsi di sostenibilità nella siderurgia mondiale

di Anna Vernile
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
4 maggio 2026

Speciale tubo d'acciaio

Struttura e outlook del mercato italiano ed europeo

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026

 I nostri video

30 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio