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Metinvest riduce la produzione di acciaio nel Q1

In aumento però l'output di finiti. Energia instabile e logistica restano i principali freni

7 maggio 2026

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