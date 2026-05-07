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Liberty Galaţi: prezzo di vendita ridotto

Dopo il fallimento della prima asta, il Piano di ristrutturazione prevede una riduzione del 70%

7 maggio 2026

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