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ArcelorMittal Kryvyi Rih ferma parte degli impianti

«Disservizi de parte delle ferrovie ucraine mettono a rischio la produzione di ghisa»

7 maggio 2026

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