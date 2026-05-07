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F.lli Bellacosa: innovazione, sostenibilità e famiglia

Nel 2026 l'azienda salernitana festeggia 40 anni di attività

7 maggio 2026

Nel 2026 la Fratelli Bellacosa festeggia un importante traguardo: il 40° anniversario dalla sua fondazione. Un percorso che, come ci racconta Rino Bellacosa, fondatore e contitolare insieme al fratello Giacomo dell’azienda di Cava De’ Tirreni (Salerno), è stato segnato da impegno, resilienza e una continua capacità di adattamento alle sfide di un settore, quello siderurgico, sempre più complesso e competitivo.

Bellacosa«Il 2026 è iniziato in un contesto di grande difficoltà», dice Rino Bellacosa. «Abbiamo attraversato un periodo di crisi causato non solo dalla guerra e dall’aumento dei prezzi da parte delle acciaierie, ma anche dalla difficile situazione economica generale. Nonostante tutto, noi siamo riusciti a reagire grazie a una serie di investimenti, tra cui l’installazione di un nuovo centro di taglio e lavorazione che ci ha permesso di aumentare il nostro fatturato del 20% in pochi mesi».

Bellacosa prosegue spiegando che, nonostante le difficoltà, l’azienda sta affrontando bene il momento: «Anche se stiamo lavorando duramente, io e mio fratello, coadiuvati dai nostri dipendenti, riusciamo a portare avanti l’azienda, a rispettare gli impegni presi ed essere tempestivi nelle consegne. Le imprese edili infatti stanno lavorando meno, ma proprio per questo motivo hanno bisogno del materiale in tempi molto rapidi. Per rispondere a questa esigenza, abbiamo investito in nuovi mezzi che ci permettono di soddisfare le richieste urgenti dei clienti. Certo, il problema principale rimane sempre quello degli insoluti, una difficoltà che purtroppo accomuna molte imprese italiane in questo periodo».

La conduzione familiare...

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