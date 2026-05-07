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Iveco Group: focus sulla qualità nel primo trimestre 2026

Nonostante il contesto sfidante e la perdita di redditività a breve termine, la liquidità resta solida

7 maggio 2026

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