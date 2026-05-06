“Industria & Acciaio 2050” martedì a Milano

Era il 2015. siderweb pubblicava “Industria & Acciaio 2030”. Un «tentativo di capire e interpretare il mondo dell’acciaio cercando di guardarlo con l’onestà e la trasparenza di chi ha il coraggio di proiettarsi nel futuro».

Oggi, 11 anni dopo, siderweb si è posta lo stesso obiettivo, in uno scenario completamente diverso e dopo numerose crisi che hanno rimesso in discussione non solo l’organizzazione della filiera siderurgica, ma lo stesso ordine mondiale. E lo ha fatto con “Industria & Acciaio 2050”. Curato da Gianfranco Tosini, economista e membro dell’Ufficio Studi siderweb, il rapporto si propone come una nuova guida per imprese, istituzioni e stakeholder, chiamati a prendere decisioni strategiche in un contesto sempre più complesso e in rapido cambiamento.

Nei mesi scorsi avete potuto leggere su siderweb.com i resoconti degli incontri virtuali, che hanno analizzato diversi aspetti del futuro dell’acciaio: geopolitica, innovazione, demografia, per citarne alcuni. Ora è arrivato il momento di presentare i risultati di questo lavoro all’acciaio nazionale.

L’appuntamento è il convegno “Industria & Acciaio 2050”, che si terrà martedì 12 maggio dalle 10:00 al Milan Marriott Hotel, durante la seconda giornata del siderweb FORUM, in contemporanea con l’ECC e l’EMECR. Clicca qui per la registrazione gratuita.

Ne parleremo a Milano con alcuni dei principali esponenti della siderurgia nazionale. La prima parte del convegno sarà dedicata all’imprenditoria del futuro. A discutere con Francesca Morandi (responsabile relazioni esterne siderweb) saranno Paolo Bricco (Il Sole 24 Ore) e Antonio Marcegaglia (presidente e CEO Marcegaglia Steel).

A seguire il dibattito a tre su tecnologia, innovazione ed energia con Camilla Benedetti (vicepresidente Gruppo Danieli e presidente ABS), Marco Gay (co-founder e presidente Zest) e Bernardo Ricci Armani (country manager Italy Statkraft).

Infine sarà presentato lo studio in dettaglio, con gli interventi di Gianfranco Tosini e Cinzia Vezzosi (presidente Assofermet e titolare Zetamet). Le conclusioni, intorno alle 12:30, saranno affidate ad Antonio Gozzi (presidente Federacciai e Duferco).

La pubblicazione sarà poi resa disponibile nell'area shop di siderweb.com.