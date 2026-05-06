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Galperti Special Alloys, impianti di fusione e raffinazione firmati Danieli

La nuova società del Gruppo Galperti investe per supportare la produzione di leghe speciali e resistenti al calore

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