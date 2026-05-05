SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Nuova rotta ferroviaria per il trasporto di acciai...

Nuova rotta ferroviaria per il trasporto di acciaio tra Romania e Ucraina

La tratta offre una soluzione alternativa ai porti danneggiati dagli attacchi russi e velocizza i passaggi al confine

5 maggio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Ucraina, il Cbam sta riducendo l’export di acciaio - I produttori chiedono all’Ue un’esenzione temporanea dal Meccanismo

17 aprile 2026

Ucraina, il Cbam sta riducendo l’export di acciaio

I produttori chiedono all’Ue un’esenzione temporanea dal Meccanismo

di Federico Fusca
Ferrexpo, liquidità fino a giugno e bilancio rinviato - Pesano lo shock energetico in Ucraina e il nodo dei rimborsi Iva bloccati. Si valutano nuove opzioni di finanziamento

1 aprile 2026

Ferrexpo, liquidità fino a giugno e bilancio rinviato

Pesano lo shock energetico in Ucraina e il nodo dei rimborsi Iva bloccati. Si valutano nuove opzioni di finanziamento

di Sarah Falsone
Ucraina: raccolta di rottame a -41% dopo lo stop all’export - UAVtormet: i prezzi si sono dimezzati e la raccolta è calata molto più della produzione siderurgica

26 marzo 2026

Ucraina: raccolta di rottame a -41% dopo lo stop all’export

UAVtormet: i prezzi si sono dimezzati e la raccolta è calata molto più della produzione siderurgica

di Stefano Gennari
Cbam e guerra mettono sotto pressione la siderurgia ucraina - Sindacati e imprese chiedono esenzioni urgenti per salvare produzione e occupazione

24 marzo 2026

Cbam e guerra mettono sotto pressione la siderurgia ucraina

Sindacati e imprese chiedono esenzioni urgenti per salvare produzione e occupazione

di Sarah Falsone
Ucraina: scendono produzione ed export nei primi due mesi del 2026 - Crescono invece le importazioni, fino a coprire quasi la metà del consumo interno

13 marzo 2026

Ucraina: scendono produzione ed export nei primi due mesi del 2026

Crescono invece le importazioni, fino a coprire quasi la metà del consumo interno

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026 siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada Mediterranean Steel Talks: Fernando Espada Header STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026? STEEL FOCUS – Cbam e nuova Salvaguardia, che anno sarà il 2026?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ucraina, il Cbam sta riducendo l’export di acciaio - I produttori chiedono all’Ue un’esenzione temporanea dal Meccanismo

17 aprile 2026

Ucraina, il Cbam sta riducendo l’export di acciaio

I produttori chiedono all’Ue un’esenzione temporanea dal Meccanismo

di Federico Fusca
Ferrexpo, liquidità fino a giugno e bilancio rinviato - Pesano lo shock energetico in Ucraina e il nodo dei rimborsi Iva bloccati. Si valutano nuove opzioni di finanziamento

1 aprile 2026

Ferrexpo, liquidità fino a giugno e bilancio rinviato

Pesano lo shock energetico in Ucraina e il nodo dei rimborsi Iva bloccati. Si valutano nuove opzioni di finanziamento

di Sarah Falsone
Ucraina: raccolta di rottame a -41% dopo lo stop all’export - UAVtormet: i prezzi si sono dimezzati e la raccolta è calata molto più della produzione siderurgica

26 marzo 2026

Ucraina: raccolta di rottame a -41% dopo lo stop all’export

UAVtormet: i prezzi si sono dimezzati e la raccolta è calata molto più della produzione siderurgica

di Stefano Gennari
Cbam e guerra mettono sotto pressione la siderurgia ucraina - Sindacati e imprese chiedono esenzioni urgenti per salvare produzione e occupazione

24 marzo 2026

Cbam e guerra mettono sotto pressione la siderurgia ucraina

Sindacati e imprese chiedono esenzioni urgenti per salvare produzione e occupazione

di Sarah Falsone
Ucraina: scendono produzione ed export nei primi due mesi del 2026 - Crescono invece le importazioni, fino a coprire quasi la metà del consumo interno

13 marzo 2026

Ucraina: scendono produzione ed export nei primi due mesi del 2026

Crescono invece le importazioni, fino a coprire quasi la metà del consumo interno

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
4 maggio 2026

Speciale tubo d'acciaio

Struttura e outlook del mercato italiano ed europeo

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 30 aprile 2026

 I nostri video

30 aprile 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

A cura di Redazione Siderweb

Capitan Acciaio all’Earth Day Roma 2026

RICREA sensibilizza sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio