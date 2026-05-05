Primetals Technologies lancia l’EAF Ultimate Move
Maggiore flessibilità, riduzione dei costi e produttività migliorata per sostenere la transizione verde
5 maggio 2026
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6 maggio 2026
Tondo: prezzo-obiettivo in rialzo di almeno 20 €/t
La domanda interna resta prudente, export ancora di supporto
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5 maggio 2026
Lingotti inox: mercato depresso
Pesano l’incertezza geopolitica e il rallentamento dei progetti energetici. Prezzi in salita per la pressione dei costi
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4 maggio 2026
Coils: battuta d'arresto al rialzo dei prezzi
La debolezza della domanda frena il mercato, che tuttavia non si aspetta cedimenti delle quotazioni
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4 maggio 2026
Lingotti: il mercato continua la fase attendista
L’incertezza ha quasi bloccato la domanda: bene solo il powergen, ma non basta
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30 aprile 2026
Billette: prezzi ancora in rialzo
L’incertezza sulla domanda di prodotti finiti frena gli acquisti
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A cura di Redazione Siderweb
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